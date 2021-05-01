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Роналду выразил желание покинуть Ювентус — СМИ

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду выразил желание покинуть туринский Ювентус по окончании текущего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 36-летний нападающий поручил своему агенту Жоржу Мендешу найти ему новый клуб.
Отмечается, что Криштиану не общается со своими одноклубниками за пределами поля, кроме голкипера Карло Пинсольо.
В текущем сезоне Роналду сыграл за Ювентус 39 матчей, забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Сообщалось, что Роналду готов пойти на уменьшение зарплаты, чтобы вернуться в Манчестер Юнайтед.

Сейчас зарплата Криштиану в Ювентусе составляет примерно 31 млн евро в год. В манкунианском клубе он готов получать не менее 20 млн евро, пишет nv.ua
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