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Пресс-секретарь минского «Динамо» Строк и специалист по маркетину Селивончик покидают клуб. Он подписывали письмо за новые выборы и против насилия

Пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк и специалист по маркетину Алексей Селивончик покидают клуб.

Как уточняет Трибуна, оба являются подписантами письма за новые выборы и против насилия.  

Добавим, что неделю назад Александр написал пост в инстаграм:

«Именно этот год получился самым трудным, как и для абсолютного большинства беларусов. Мы многое пережили, на многое стали смотреть совсем другими глазами, у многих из нас внутренний мир изменился максимально круто, и он больше никогда не будет прежним. Мы все (почти) очень повзрослели.

Тем не менее, в этом круговороте абсолютно разных событий я убедился в одном. Главное – это сохранить свою совесть чистой. Как бы ни было плохо (с). Несмотря ни на что, я рад, что мне это удалось.

Было трудно, а будет еще труднее, но мне грех на что-то жаловаться. Я жив и здоров, поэтому сегодня хочу сказать спасибо всем, кто остается рядом. Берегите себя и своих близких!» – написал Строк.
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