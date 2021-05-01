"Динамо-Минск": тринадцать игроков, включая Принса, Спунера, Фурха и Козуна, вышли на рынок свободных агентов
Тринадцать игроков минского "Динамо" вышли на рынок свободных агентов.
В список вошли форварды Вячеслав Грецкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Александр Павлович, Франсис Паре, Шейн Принс, Райан Спунер и Николай Сытый, а также защитники Дмитрий Знахаренко и Илья Шинкевич плюс вратари Александр Осипков, Дэнни Тэйлор и Доминик Фурх. Данные хоккеисты могут перейти в любой клуб КХЛ без компенсации.
10:02 01/05/2021
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