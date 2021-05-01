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Белорус Илья Ивашко сенсационно обыграл шестую ракетку мира

После матча он сказал: вряд ли кто-то предполагал, что победное интервью сегодня будет давать спортсмен, занимающий 107-ю строчку мирового рейтинга.

Белорус Илья Ивашко сенсационно обыграл шестую ракетку мира
© AFP 2020 / CHRISTOF STACHE

Как пишет Sputnik, белорусский теннисист Илья Ивашко, который занимает 107-ю строчку в мировом рейтинге, пробился в полуфинал турнира в немецком Мюнхене.

 

В четвертьфинале он сенсационно обыграл шестую ракетку планеты Александра Зверева из Германии – 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Белорус бился за каждый мяч и не давал сопернику легких очков.

 

Матч продолжался 2 часа 35 минут.

 

Ивашко впервые в своей карьере одолел игрока из топ-10.

 

На прошлой неделе белорус в Барселоне едва не одолел третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля. Теперь он точно заставил обратить на себя внимание более именитых соперников.

 

"Конечно, я хотел выиграть, но, наверное, никто не ожидал от меня, что сегодня именно я буду давать победное интервью", — заявил сразу после матча Илья Ивашко.

 

Следующим его соперником будет еще один немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (44).

 

Турнир в Мюнхене финиширует 2 мая. Его призовой фонд – 419,5 тыс. евро.
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