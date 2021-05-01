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У российских спортсменов возникнут проблемы с визами в США

Министерство спорта России совместно с Министерством иностранных дел будет решать вопрос въезда российских спортсменов в США после вынужденного сокращения штата заокеанской дипмиссии.

Посольство США в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических. Это связано с решением российских властей запретить посольству принимать на работу иностранных граждан, из-за чего штат сотрудников будет сокращен на 75%.

Эти ограничения были определены указом президента РФ Владимира Путина. Их предполагается распространять на государства, совершившие "недружественные действия" по отношению к России.

"Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях", - пообещал в интервью ТАСС сказал министр спорта России Олег Матыцин.

С 12 мая посольство будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Россиянам аналогичные услуги будут доступны только в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы, пишет newsru.com
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