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Алаба будет получать в "Реале" 12 млн евро в год после уплаты налогов

Защитник "Баварии" Давид Алаба перейдет в "Реал" на правах свободного агента летом. 28-летний футболист будет зарабатывать около 12 миллионов евро после уплаты налогов

 
 

Сторона игрока достигла устной договоренности с "Реалом" еще в январе, мадридский клуб всегда лидировал в борьбе за австрийца. Алаба всегда мечтал играть в Испании.

В прошлом году "Бавария" пыталась удержать защитника. "Челси", "ПСЖ", "Барселона" и "Ливерпуль" пытались убедить Алабу присоединиться к ним, но "Реал" всегда оставался фаворитом в этой борьбе.

Скоро о сделке объявят официально. Ранее сообщалось, что футболист подпишет с мадридским клубом контракт сроком до 2026 года.
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