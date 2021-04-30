Алаба будет получать в "Реале" 12 млн евро в год после уплаты налогов
Защитник "Баварии" Давид Алаба перейдет в "Реал" на правах свободного агента летом. 28-летний футболист будет зарабатывать около 12 миллионов евро после уплаты налогов
Сторона игрока достигла устной договоренности с "Реалом" еще в январе, мадридский клуб всегда лидировал в борьбе за австрийца. Алаба всегда мечтал играть в Испании.
В прошлом году "Бавария" пыталась удержать защитника. "Челси", "ПСЖ", "Барселона" и "Ливерпуль" пытались убедить Алабу присоединиться к ним, но "Реал" всегда оставался фаворитом в этой борьбе.
Скоро о сделке объявят официально. Ранее сообщалось, что футболист подпишет с мадридским клубом контракт сроком до 2026 года.
19:11 30/04/2021
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