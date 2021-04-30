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В Осиповичах неизвестные устроили разгром на стадионе «Локомотив»

В Осиповичах в начале недели хулиганы сломали и разрисовали сидения на трибуне стадиона в Осиповичах, повредили ограждение многофункциональной площадки, сообщает газета «Асіповіцкі край».


Стадиону «Локомотив» много лет. Раньше он принадлежал железной дороге, а после передачи городу встал вопрос о его закрытии. Однако было решено отремонтировать спортплощадку. Погода назад там открыли многофункциональную площадку с искусственным покрытием, где можно играть в футбол, баскетбол.
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