Виталий Кутузов: для меня очевидно, что Скавыш лучший белорусский футболист
Виталий Кутузов дал однозначный ответ на вопрос, кто является сильнейшим в стране игроком сейчас. Это он сказал в интервью корреспонденту "Прессбола".
Максим Скавыш, фото из открытых источников
- Кто, по вашему мнению, сейчас лучший белорусский футболист?
- Футбол красят голы. Поэтому для меня все очевидно: лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата Максим Скавыш.
- Есть ли у нас игроки, способные закрепиться в итальянской серии “А”?
- Если бы они были, то, думаю, уже играли бы там. Есть талантливые ребята, но с ними нужно много работать, выводить на новый уровень. Это сложно и зачастую проблематично.
11:52 30/04/2021
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