Максим Скавыш, фото из открытых источников









- Кто, по вашему мнению, сейчас лучший белорусский футболист?





- Футбол красят голы. Поэтому для меня все очевидно: лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата Максим Скавыш.





- Есть ли у нас игроки, способные закрепиться в итальянской серии “А”?





- Если бы они были, то, думаю, уже играли бы там. Есть талантливые ребята, но с ними нужно много работать, выводить на новый уровень. Это сложно и зачастую проблематично.



