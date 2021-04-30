











Отмечается, что такие договоренности были достигнуты во время встречи Месси с президентом "Барсы" Жоаном Лапортой. По информации каталонских СМИ, Месси якобы готов пойти на 50-процентное сокращение своей зарплаты.





Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом заканчивается в конце сезона.





В этом сезоне в испанской Ла Лиге аргентинец провел 30 матчей, забил 25 мячей и сделал 11 ассистов.





Напомним, прошлым летом появились слухи о том, что Месси может покинуть "Барселону". В качестве претендентов на аргентинца назывались "Манчестер Сити" и "ПСЖ". В итоге Месси объявил, что продолжит играть за каталонский клуб в этом сезоне.





При этом осенью сообщалось, что аргентинец уже зимой может бесплатно перейти в "Ман Сити".





Напомним, что Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).