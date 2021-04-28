Чья «Дрыгва»? Страсти вокруг трофи-рейда в Ивацевичском районе

“Дрыгва 2017”





Как рассказал «Першаму Рэгіёну» Сергей Кунахович, представитель общественного объединения «Внедорожный клуб «Цитадель»» из Бреста, идею трофи-рейда «Дрыгва» по телеханским болотам придумали именно брестские джипперы.





За годы проведения мероприятие переросло в одно из крупнейших в Беларуси. Например, в 2017 году собралось около 140 участников не только из Беларуси, но из соседних стран. За сутки по болотам Телеханщины внедорожники преодолевали около 200 километров.





Как рассказал Сергей Кунахович, изначально трофи-рейд задумывался как мероприятие для любителей внедорожников. Но со временем мероприятие вызывало всё больший интерес у местных жителей, которые приходили посмотреть на заезд. Естественно, на протяжении всей трассы зрители присутствовать не могли – туда просто не добраться. Потому для них был организован эффектный старт с преодолением канавы.





Зрители на старте “Дрыгвы”. Фото из архива “ПР”





И действительно, посмотреть на «Дрыгву» стали приезжать не только из Телехан и Ивацевичей, но даже из других регионов. Трофи-рейд стал настоящей туристической изюминкой Ивацевичского района.





“Отжали у нас мероприятие”





В прошлом году трофи-рейд не проводился по причине пандемии. Но Сергей Кунахович говорит, что уже к прошлому году Ивацевичский райисполком отстранил «Цитадель» от проведения мероприятия еще до появления коронавируса.





«Отжали у нас мероприятие, которое мы проводили 11 лет. Сначала не дали нам разрешение на проведение в 2020 году. Я ж за полгода писал письмо в Ивацевичский райиполком, а нам отказали в проведении, ответили, что сами будут делать, а мы не нужны.





Мы придумали, это всё наше, столько лет делали, душу вложили. Они видели только картинку – старт, много народу. А то, что кропотливая работа велась на протяжении полугода для подготовки соревнований, они не замечают. Мы целыми неделями готовили трассу, приезжали и обкатывали.





Ездил в райисполком, нам сказали, что вы только зарабатываете деньги, и больше ничего не делаете. Мы сделаем сами», – рассказал один из организаторов прошлых трофи-рейдов «Дрыгва» Сергей Кунахович.





Ответ из Ивацевичского райисполкома говорит о “изменение концепции мероприятия”

По словам Сергея Кунаховича, из-за этого скандала многие участники прошлых лет сейчас отказываются.





«Большинство спортсменов, которые сюда приезжали, сейчас игнорируют и не поедут на эту «Телеханскую дрыгву».





“Организацией трофи должны заниматься люди, болеющие этим делом”





Ситуацию обсуждали и в вайбер-сообществе джипперов «4 на 4». Там также некоторые высказывали свое возмущение по поводу сложившейся ситуации.

















“Всегда был под эгидой Ивацевичского райисполкома”





На просьбу прокомментировать ситуацию про то, что «отжали Дрыгву», в Ивацевичском райисполкоме пояснили, что райисполком всегда и был организатором этого мероприятия.





«Трофи-рейд «Дрыгва» всегда был под эгидой Ивацевичского районного исполнительного комитета. Был в плане районного исполнительного комитета. Если у нас есть все возможности, то почему мы не можем провести?





Ивацевичский райисполком и раньше делал всё для проведения мероприятия – торговля, охрана, МЧС, культурная программа. Всё это было бесплатно, потому что было включено в программу. Частные лица в таком случае должны были заключать договора.





Товарищ Кунахович просто зарабатывал на этом денежные средства. Они просто наносили метки, трассу делали, и все денежные средства, которые вносили участники, забирали себе», – пояснили кореспонденту в Ивацевичском райисполкоме.





В райисполкоме заверили, что в этом году соревнования обойдутся дешевле для участников. Соревнования посвящены 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.





Афиша





Место – площадка на северной окраине оз. Вульковское (г. п. Телеханы).





Сбор участников и размещение – 7 мая с 12.00.





Открытие соревнования, брифинг – 8 мая 13.00-13.45; старт участников – 15.00.





Финиш участников – 9 мая с 15.00, подведение итогов – 19.00.





Контактные телефоны: +37529 525-59-36 (МТС), 801645 2-43-68 (факс)





Старт “Дрыгвы” в 2017: