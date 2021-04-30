Фото: "Минск"





Команды "ФК Минск", которые выступают в высшей лиге чемпионатов Беларуси сезона-2021, в ближайших турах выйдут в майках в поддержку председателя клуба Игоря Шлойдо.





Об этом сообщает официальный сайт "Горожан".





Данной акцией игроки выражают доверие функционеру, у которого в следующем месяце истекает контракт с клубом.





Напомним, мужская команда "Минска" занимает восьмое место в таблице высшей лиги.





1 мая "Горожане" сыграют на выезде против "Торпедо-БелАЗ".