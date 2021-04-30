Футболисты "Минска" в ближайших турах выйдут в майках в поддержку Игоря Шлойдо
У председателя "Горожан" в мае истекает контракт с клубом.
Фото: "Минск"
Команды "ФК Минск", которые выступают в высшей лиге чемпионатов Беларуси сезона-2021, в ближайших турах выйдут в майках в поддержку председателя клуба Игоря Шлойдо.
Об этом сообщает официальный сайт "Горожан".
Данной акцией игроки выражают доверие функционеру, у которого в следующем месяце истекает контракт с клубом.
Напомним, мужская команда "Минска" занимает восьмое место в таблице высшей лиги.
1 мая "Горожане" сыграют на выезде против "Торпедо-БелАЗ".
Источник: Влад Воронин, Sportarena.by
08:54 30/04/2021
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