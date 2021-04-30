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Алексей Шевченко о КХЛ: продолжает увеличиться разрыв между богатыми и бедными, у олигархов есть неофициальные фарм-клубы

Журналист Алексей Шевченко для "СЭ" подвел итог сезону КХЛ, где отметил ряд моментов, "ведущих лигу не туда".

Турнир в КХЛ-2020/21 официально завершен. Надо отметить президента КХЛ Алексея Морозова. Несмотря на пандемию, невероятное количество сложностей, лиге удалось провести чемпионат. И пусть он получился довольно странным, мы избежали всех сложностей, которые могли бы быть. У турнира появился новый обладатель кубка, все доиграли сезон, никто не убежал, как год назад "Йокерит". В нынешнее время это достижение. КХЛ ввела потолок зарплат и старалась его придерживаться. Формально никаких нарушений не было, но некоторые сделки выглядели довольно подозрительными.

Иногда есть ощущение, что организация идет немного не туда, ее мотает из стороны в сторону, а хотелось бы большего прогресса. По-прежнему люди убегают в НХЛ, даже не за деньгами, а за тем, чтобы поиграть с сильнейшими, не появилось ни одного клуба, который бы выстрелил, да и вообще одного из финалистов мы знали в начале сезона. Продолжает увеличиваться разрыв между бедными и богатыми, а у олигархов есть даже неофициальные фарм-клубы в КХЛ. Да еще и собираются легализовать позорную аренду. Надо больше реформ, известно, что Морозов сам хочет исправить положение, только так просто какие-то вещи не поправишь, это невозможно.
Источник: Прессбол
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