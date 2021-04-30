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Первый в карьере дубль в НХЛ Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» (5:3).

Фото: New Jersey Devils

Беларусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович отметился дублем, забросив обе шайбы в первом периоде матча.

Беларус провел на льду 16 минут 42 секунды (1:36 – в большинстве, 1:31 – в меньшинстве), нанес 4 броска по воротам. Закончил матч с показателем полезности «0».

В 48 матчах сезона на счету Шаранговича 26 (14+12) очков.
Источник: Трибуна
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