Первый в карьере дубль в НХЛ Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» (5:3).
Фото: New Jersey Devils
Беларусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович отметился дублем, забросив обе шайбы в первом периоде матча.
Беларус провел на льду 16 минут 42 секунды (1:36 – в большинстве, 1:31 – в меньшинстве), нанес 4 броска по воротам. Закончил матч с показателем полезности «0».
В 48 матчах сезона на счету Шаранговича 26 (14+12) очков.
Источник: Трибуна
07:05 30/04/2021
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