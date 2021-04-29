



Два источника, знакомых с ситуацией, подтвердили нам, что Алексей действительно получил недавно документы на экстрадицию в Беларусь.





Адвокаты Кудина при этом выступают против его выдачи и готовят сейчас документы в Европейский суд по правам человекам (ЕСПЧ).





Напомним, Алексея Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.





На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.





После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.





Вскоре он рассказал о деталях его брутального задержания в августе.





21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу белорусских властей.





Тогда более 300 белорусских спортсменов написали письмо в поддержку Алексея Кудина, а бойца не стали экстрадировать в Беларусь. Три последних месяца он находился под арестом в Москве.



