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Роналду обвиняют в изнасиловании. Потерпевшая требует миллионы

Бывшая модель Кэтрин Майорга, обвинившая форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании, хочет взыскать с него около 79 млн долларов. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Mirror.


Американка рассчитывает получить по 25 млн за боль и страдания в прошлом, в будущем и в качестве штрафных санкций. Кроме того, в сумму заложены судебные издержки и расходы на адвокатов.

В октябре 2020-го Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года. Если попытка модели окажется успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний.

Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018-го. Она утверждала, что преступление произошло в 2009-м в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тыс. долларов. Роналду все отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.
ru.oxu.az
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