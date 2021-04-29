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Азаренко об успехе: «Когда у тебя не было денег, дорогих вещей и вдруг это получаешь, можно потерять голову. Но у меня были правильные ценности»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Виктория Азаренко поделилась, какие ценности и принципы важны в теннисе.


«Когда ты молод, в детстве у тебя не было денег, дорогих вещей и ты вдруг это получаешь, можно потерять голову. Но у меня были правильные ценности – трудолюбие и понимание, что ничего не дается легко, пришедшее от родителей. Так что я с уважением относилась к своим достижениям, но забыться так легко. И я уверена, что в какой-то момент я потеряла голову, думая: «Посмотрите на меня, посмотрите, чего я добилась». Но рядом всегда были люди, которые опускали меня на землю, учили скромности, и это суперважно», – сказала Азаренко, пишет Трибуна со ссылкой на официальный сайт WTA
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