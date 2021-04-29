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Лига чемпионов. "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов

Парижане доигрывали домашний матч вдесятером после удаления на 77-й минуте полузащитника Идрисса Гейе.

© AFP 2020 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в первом полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. 

Встреча ПСЖ - "Манчестер Сити" состоялась в среду, 28 апреля, в Париже на арене "Парк де Пренс". Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Кевин Де Брюйне (64-я минута) и Рияд Марез (71-я). В парижан - Маркиньос (15-я).

После 77-й минуты ПСЖ остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил Идрисса Гейе. Интересно, что таким образом сенегальский полузащитник вошел в историю турнира: Гейе стал первым игроком после сезона-2012/13, получившим две красные карточки в течение одного сезона Лиги чемпионов. В том розыгрыше дважды с поля удалили защитника "Реала" Альваро Арбелоа.

Ответный поединок ПСЖ и "Ман Сити" проведут на следующей неделе, 4 мая, в Англии, пишет Sputnik
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