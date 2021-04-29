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Трое белорусов в составе обладателей Кубка Гагарина

Концовка шестого матча финальной серии между "Авангардом" и ЦСКА получилась почти голливудской: за пять минут до финальной сирены "орлы" получили несколько удалений подряд, но сумели удержать минимальное преимущество.

Трое белорусов в составе обладателей Кубка Гагарина
Болельщики "Авангарда"
Омский "Авангард" впервые в истории завоевал трофей, а вместе с ним и белорусы Кирилл Готовец, Андрей Стась и Никита Комаров.

Счет в матче открыл Сергей Толчинский в концовке первого периода. Символично, что 26-летний нападающий в минувшем сезоне выступал как раз за ЦСКА. В итоге его шайба так и осталась единственной: ЦСКА не сумел распечатать ворота "орлов", в том числе в формате 5 на 3 в конце поединка. 

Белорусы также оказались причастны к историческому достижению "Авангарда". Чего только стоит шайба Готовца, которую он забросил в первом матче финальной серии.

Стоит отметить, что до начала финала мало кто ставил на "Авангард": московские армейцы считались явными фаворитами финала. Но интрига появилась уже после первой игры: омичи неожиданно были сильнее. ЦСКА взял два следующих поединка и вновь спровоцировал разговоры и "подавляющем преимуществе". Как оказалось, у тренерского штаба и игроков "Авангарда" было, что на это ответить, причем, непосредственно на льду, пишет Sputnik
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