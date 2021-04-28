Tribuna.com решила не отставать и тоже начинает новый проект за здоровый образ жизни. В его рамках мы расскажем, как известные люди следят за своим здоровьем и относятся к спорту и ЗОЖ.

Павел Латушко, бывший министр культуры и посол Беларуси в Польше и Франции – один из ярчайших выходцев госсистемы. В августе 2020-го тогда директор Купаловского театра попал к ней в опалу – ведь осудил послевыборное насилие и выступил за перемены. Вскоре Латушко, как и большинство актеров, вынужденно покинули театр. Латушко пришлось уехать из страны, но приближать перемены он не прекратил. Ныне он возглавляет Народное антикризисное управление (НАУ), которая добивается переговоров, способных разрешить накрывший Беларусь кризис.



Латушко любит не только искусство, но и спорт:

в юности чуть не стал профессиональным баскетболистом, а еще фанател за минское «Динамо» и даже бывал в раздевалке команды. ЗОЖ для руководителя НАУ тоже не пустое слово: он отказался от алкоголя и курения, любит прогулки и пробежки, а еще агитирует беларусов присоединяться к «Сборной ЗОЖ» от Фонда спортивной солидарности – и к его аргументам сложно не прислушаться.

Для «Трибуны» Павел Латушко согласился рассказать о спортивном детстве, любви к футболу, ЗОЖ и спортсменах «вне политики». А также ответил на вопрос, который больше всего сейчас волнует беларусов – когда закончится тот матч добра со злом, в котором против воли играет беларусский народ.

В детстве занимался фигурным катанием и хоккеем, мог стать баскетболистом

– Я рано полюбил спорт. В раннем детстве занимался фигурным катанием на крытой площадке в парке Горького, мне очень нравилось. Запомнил, что, когда мы выходили тренироваться с маленькой площадки на большую, где играли хоккеисты, там лёд после чистки был страшно скользкий. Надо было зачищать его коньками, чтобы чувствовать себя устойчивее.





Когда стал школьником, с нами занимался великолепный человек, преподаватель физической культуры Леонид Георгиевич Швайко, который организовал в нашей [минской] школе № 54 (ныне гимназия № 7 – прим. Tribuna.com) команду по баскетболу, привлекал нас к лыжным соревнованиям – на первенстве Партизанского района мы как-то заняли второе место. Во дворе школы постоянно заливали хоккейную площадку и играли в хоккей, я стоял на воротах, у меня даже была вратарская клюшка. Вообще, я собрал дома очень много клюшек – когда занимался фигурным катанием, обзавелся связями и нашел способ добычи :).





Также я стал заниматься баскетболом, был центровым. Как-то родители даже хотели перевести меня в специализированную спортивную школу, но передумали. Так что мог стать баскетболистом, но в итоге судьба сложилась совсем по-другому, и я пошел в дипломатию. Кстати, не знаю, как это сейчас оценить, но тогда и в баскетболе, и в лыжной эстафете выступал вместе с моим одноклассником, нынешним первым замминистра иностранных дел Александром Гурьяновым, человеком, который остался в системе власти. Так бывает в жизни.









Помню, как в седьмом классе мы выиграли первенство Партизанского района по баскетболу. Мы даже ездили на сборы в Таллинн, где играли с юношеской сборной Советского Союза. В той игре был момент, когда я как центровой вышел на середину площадки, было вбрасывание мяча, и мы с центровым сборной СССР прыгнули одновременно. Когда тот парень приземлялся, он локтем попал мне в лицо. Я отлетел в сторону, меня унесли с площадки, но потом сумел вернуться в игру. Может, это тоже показатель характера, знак того, что никогда нельзя сдаваться и нужно продолжать бороться.





Зимними морозными вечерами мы с отцом постоянно ходили на лыжах по несколько километров. В выходные ездили всей семьей на электричке за город, там тоже ходили на лыжах. В старших классах я полюбил пробежки, каждое утро вставал в теплое время года в 6:30 и бегал по пять-шесть километров, и это стало чем-то вроде моей зависимости. Работая послом в Варшаве, тоже часто бегал до работы, там принимал душ и уже потом шел в кабинет, чтобы приступить к делам.





Сейчас, к сожалению, времени на спорт у меня нет, и у этого две причины. Прежде всего, я, поглощен общественной и политической деятельностью, и у меня нет ни одной свободной минуты. Я воспринимаю окружающий мир как фон и концентрирую все свое внимание на работе. Я не осознаю, нахожусь ли в Варшаве или еду в Вильнюс. Постоянно работаю над решением тех проблем, которые, к сожалению, есть сейчас в нашем обществе.





Вторая причина, почему сейчас не до спорта, – пандемия. Когда я работал дипломатом, старался ходить как можно больше, по несколько километров. Известно, что бег не всегда полезен, он может плохо влиять на суставы, так что я предпочитал ходьбу. Посещал спортивный клуб, но сейчас из-за пандемии возможности в этом плане ограничены. Это моя проблема. Я жду, что скоро потеплеет, и мы начнем больше гулять и заниматься спортивной активностью.

Любил минское «Динамо» и бывал в раздевалке команды, побывал на «Стад де Франс» с Румасом

– В детстве очень болел за футбольное минское «Динамо» и даже вел большую тетрадь, куда записывал информацию по каждому чемпионату. Клеил таблицу после каждого тура, расписывал матчи. Не пропускал ни одной трансляции динамовских матчей. На стадион ходил не так часто, но бывал там.





В нашем классе учились дети многих известных динамовцев, чемпионов СССР. Я с ними дружил. Прекрасно помню, как мы постоянно играли в футбол во дворе. А еще, кроме посещения матчей, неоднократно встречали динамовцев в аэропорту.





Доводилось ездить по городу в динамовском автобусе. Помню, как все вокруг оборачивались, а мы так гордились, что едем в таком автобусе. Понимали: мы, конечно, не футболисты, но все смотрят на нас :). Я бывал в раздевалке команды, и когда проходили матчи, мне удавалось бывать рядом с тренерским штабом. Испытывал счастье и восхищение от возможности хоть так прикоснуться к тому большому спорту, которым является футбол, и к самым известным футбольным звездам Советского Союза и Беларуси.





В современном беларусском футболе, конечно, все очень печально. Мы всегда мечтали о том, чтобы наша сборная вышла в финальную стадию чемпионата Европы или мира, но наши мечты оказались иллюзорными. Были у нас надежды и на еврокубки, но здесь мы опять же возвращаемся к 1980-м годам. Тогда беларусский клуб выходил в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов (речь о минском «Динамо» в сезоне 1983/84 – прим. Tribuna.com).





В 1983 году, помню, мы наблюдали за дебютом минского «Динамо» в еврокубках, они играли со швейцарской командой [«Грассхоппер»]. Матч проходил на нашем домашнем стадионе, динамовцы выиграли со счетом 1:0, и какое это было счастье и восторг! Какие-то матчи, наоборот, вызывали слезы. Когда мы проиграли бакинскому «Нефтчи» 2:3, для меня это была просто невероятная трагедия.





Когда был послом, мне доводилось бывать на матчах национальной сборной по футболу с Польшей и Францией. Это были ярчайшие события. То, как болеют фанаты на «Стад де Франс», – это le spectacle, как говорят французы. Кругом флаги, и все это – просто потрясающе красивое зрелище, интеллигентное, если хотите. Это было шикарно. Я тогда был приглашен на президентскую трибуну и, кстати, наблюдал за матчем вместе с Сергеем Румасом, в то время он был председателем Беларусской федерации футбола и главой Банка развития.

Не пьет и не курит, но был хранителем традиций сигарного клуба

– В моей жизни уже многие годы практически нет алкоголя. На каком-то этапе принял решение, что алкоголь не является чем-то важным для человека. Если ты хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение, ты можешь пообщаться с хорошим собеседником или, например, посмотреть кино – все это важнее, чем алкоголь. Так что я не сторонник выпивки, хотя никому и не запрещаю рядом с собой употреблять спиртные напитки. Точно так же я не буду в восторге, если рядом со мной кто-то закурит, но и не стану делать человеку замечание. Отношусь к курению отрицательно, но вместе с тем полагаю, что это выбор каждого человека.





Я никогда не курил сигареты. Когда был маленький, мы с двоюродной сестрой как-то решили покурить в пролеске недалеко от бабушкиного дома. Мой папа застал это действо, и с того момента я уже больше не пытался курить :). Хотя по просьбе друзей был хранителем традиций одного из минских сигарных клубов – он состоит из юристов, я сам юрист по образованию. В какой-то момент тоже стал курить сигары, но сейчас не курю.

Считает, что «Сборная ЗОЖ» помогает беларусам проявить солидарность и повлиять на режим

– Беларусский фонд спортивной солидарности – это наши партнеры, мы делаем вместе с ними очень много проектов. В команде Народного антикризисного управления есть два сотрудника, которые одновременно являются и членами команды БФСС. Так что у нас глубокие, дружеские и даже семейные связи. Думаю, это один из лучших примеров взаимной поддержки и объединения в рамках нынешних беларусских демократических сил.





О проекте «Сборная ЗОЖ» я слышал, еще когда он зарождался. Считаю, это классная идея. Вообще, все, что связано со здоровым образом жизни, очень важно. Тем более, отказываясь от алкоголя и табака, мы еще и получаем возможность повлиять на режим в нашей стране. Пусть это и косвенное влияние, но любое наше действие падает в общую копилку, такие действия помогают нам перейти к новой, свободной и демократической Беларуси. Мы снова показываем, что мы солидарны и у нас позитивная повестка, что мы объединяемся по правильным поводам. Мы демонстрируем, что мы – открытые люди, что мы просто хотим соблюдения наших прав.





Здоровые люди везде нужны, а в новой Беларуси они тем более понадобятся. У нас будет очень много работы, нужно будет как следует потрудиться, чтобы мы достигли того уровня жизни, который уже есть в Европе, у многих наших соседей. Перед нами будет стоять большой вызов, и, чтобы справиться с ним, нужно будет иметь хорошее здоровье.

Считает Герасименю одним из достойнейших представителей Беларуси

– Герасименя – очень яркий человек с большой внешней и внутренней красотой, очень добрая. Не был с ней знаком до начала совместной работы (Герасименя несколько месяцев сотрудничала с НАУ – прим. Tribuna.com),но видел ее на экране телевизора, читал с ней интервью и всегда восхищался ее открытостью к людям и тем, как она поддерживает беларусскую культуру. Своими спортивными достижениями Александра прославила Беларусь, это один из достойнейших представителей нашей страны, ей может гордиться каждый из нас. Многие страны могут позавидовать тому, что в Беларуси есть такие спортсмены, которые еще и имеют характер, чтобы высказывать свою позицию и добиваться того, чтобы эта позиция была услышана.









Сегодня это одна из самых ярких личностей в нашем демократическом процессе, направленном, прежде всего, на достижение правды. Александра делает для этого очень много, несмотря на колоссальное давление. Такое поведение показывает, что у человека есть воля и характер, а ведь это также воспитывается спортом. Многие спортсмены [в послевыборный период] показали всему беларусскому обществу замечательный пример силы духа.

Верит в идеалы Олимпийской клятвы

– Неважно, чем мы с вами занимаемся – культурой или спортом, – прежде всего мы люди. Унижают не спортсмена или деятеля культуры, унижают человека. Из-за репрессий люди теряют право заниматься спортом или культурой, учить студентов и так далее. И когда это все касается десятков, а то и сотен тысяч людей, все это приобретает масштаб массовых репрессий.





Каждый из нас ищет в жизни ориентиры. Это маяки, которые освещают нам путь, чтобы мы не попали на рифы, чтобы побороли шторм и устояли. И Елена Левченко с Александрой Герасименей – это спортсменки, которые принадлежат к числу наших маяков. Точно так же для меня являются маяками купаловцы, например, народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, да каждый из купаловцев.





Мы знаем Олимпийскую клятву, в ней тоже идет речь про идеалы (спортсмены обещают участвовать в ОИ «в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд» – прим Tribuna.com). Нужно руководствоваться этими идеалами. Если мы с вами будем понижать для себя планку, опускаться все ниже, то во что мы превратимся?

Верит, что матч добра со злом, в котором сражается беларусский народ, скоро закончится

– Сейчас идет второй тайм, и мы играем в полузащите. Думаю, есть два варианта того, как дальше может развиваться игра, и я рассматриваю только первый из них – переход в нападение и гол. Когда финальный свисток? Сразу же, как только мы забьем победный мяч :). Футбольные матчи, как правило, проходят на одном дыхании. Так что, думаю, финал уже очень скоро, тем более наш переход из полузащиты в нападение происходит на глазах, а любители футбола знают, как быстро бежит время в конце матча. Мы сильные и боремся за добро, поэтому дополнительное время нам не понадобится.





фото: svoboda.org, тг-канал Euroradio, REUTERS / KACPER PEMPEL, tourisme93.com, nasb.gov.by, tut.by











