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Матчи чемпионата мира по хоккею в Риге пройдут без зрителей

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не видит возможности допустить зрителей на игры чемпионата мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Фото: СТВ

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", — сказал премьер-министр журналистам в среду.

Действующие на данный момент правила кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным соревнованиям.

Латвийская федерация хоккея предложила организовать тестирование зрителей на COVID-19 по образцам слюны, сделать маркированные места, обязать зрителей носить маски и соблюдать дистанцию. На "Арене Рига" планировалось принять 2660 зрителей, в Олимпийском центре — 1058.

Планируется, что все 16 сборных-участниц турнира будут размещены в одной гостинице, передает "Р-Спорт".

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