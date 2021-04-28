На чемпионате мира по шашкам флаг России сняли прямо во время матча

Шашки (фото носит иллюстративный характер)





Игра за звание чемпионки мира по международным шашкам проходила между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша).





Во время игры со стола убрали российский флаг. По словам бывшего президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого, это было требование чиновников из WADA.



