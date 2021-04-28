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На чемпионате мира по шашкам флаг России сняли прямо во время матча

В сети появилось видео, как на проходящем в Польше чемпионате мира (ЧМ) по шашкам российский флаг убрали со стола прямо во время турнира.

Шашки (фото носит иллюстративный характер)

Игра за звание чемпионки мира по международным шашкам проходила между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша). 

Во время игры со стола убрали российский флаг. По словам бывшего президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого, это было требование чиновников из WADA.
Источник: Belnaviny.by
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