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«Реал» и «Челси» сыграли вничью в Лиге чемпионов

«Реал» и «Челси» (1:1) сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.



Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан по-прежнему не имеет на своем счету побед над Томасом Тухелем.

Сегодня специалисты встретились в пятый раз. Четырежды они сыграли вничью, а в сентябре 2019 года «ПСЖ» Тухеля разгромил «Реал» Зидана (3:0) на групповой стадии ЛЧ.

Ответная игра «Реала» и «Челси» состоится 5 мая в Лондоне.
Источник: Трибуна
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