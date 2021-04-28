«Реал» и «Челси» сыграли вничью в Лиге чемпионов









Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан по-прежнему не имеет на своем счету побед над Томасом Тухелем.





Сегодня специалисты встретились в пятый раз. Четырежды они сыграли вничью, а в сентябре 2019 года «ПСЖ» Тухеля разгромил «Реал» Зидана (3:0) на групповой стадии ЛЧ.





Ответная игра «Реала» и «Челси» состоится 5 мая в Лондоне.