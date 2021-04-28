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Реабилитировались: белорусские хоккеисты-юниоры уверено обыграли швейцарцев

Матч между сборными завершился с разгромным счетом 7:1 на юношеском Чемпионате мира, который проходит в США .

© Photo : ФХК Беларуси

Белорусская хоккейная команда юниоров с уверенностью обыграла швейцарцев на льду арены "Чилдренс Хелт Старсентер" в американском Плейно.

Самым заметным среди голов стала шайба защитника Дмитрия Кузьмина. Игрок отличился лакроссом, то есть эффектным пробросом из-за ворот, придерживая шайбу на крюке в воздухе.

На счету Данилы Климовича хет-трик – на 13, 27 и 30 минутах игры. Дубль в ворота швейцарцев в третьем периоде оформил Даниил Сотишвили. Также голом отметился Иван Оношко.

 

"Размочить" счет удалось швейцарцу Ливио Труога.

Но больше в поединке противники белорусов так ничего и не смогли показать. Стоит отметить, что Беларусь и Швейцария встречались уже 7 раз, счет противостояния -  31:23.

Напомним, в первой игре между Беларусью и Швецией наша сборная крупно проиграла 1:5. Таким образом, пока в турнирной таблице белорусы занимают второе место с тремя очками.

Следующая игра пройдет со сборной Латвии 29 апреля 2021 года. На чемпионате мира U18 Беларусь играет в группе А, пишет Sputnik.  
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