Реабилитировались: белорусские хоккеисты-юниоры уверено обыграли швейцарцев
Матч между сборными завершился с разгромным счетом 7:1 на юношеском Чемпионате мира, который проходит в США .
© Photo : ФХК Беларуси
Белорусская хоккейная команда юниоров с уверенностью обыграла швейцарцев на льду арены "Чилдренс Хелт Старсентер" в американском Плейно.
Самым заметным среди голов стала шайба защитника Дмитрия Кузьмина. Игрок отличился лакроссом, то есть эффектным пробросом из-за ворот, придерживая шайбу на крюке в воздухе.
На счету Данилы Климовича хет-трик – на 13, 27 и 30 минутах игры. Дубль в ворота швейцарцев в третьем периоде оформил Даниил Сотишвили. Также голом отметился Иван Оношко.
"Размочить" счет удалось швейцарцу Ливио Труога.
Но больше в поединке противники белорусов так ничего и не смогли показать. Стоит отметить, что Беларусь и Швейцария встречались уже 7 раз, счет противостояния - 31:23.
Напомним, в первой игре между Беларусью и Швецией наша сборная крупно проиграла 1:5. Таким образом, пока в турнирной таблице белорусы занимают второе место с тремя очками.
Следующая игра пройдет со сборной Латвии 29 апреля 2021 года. На чемпионате мира U18 Беларусь играет в группе А, пишет Sputnik.
08:48 28/04/2021
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