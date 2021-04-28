12-я шайба белорусского форварда Шаранговича в сезоне принесла "Нью-Джерси" победу над "Филадельфией"
"Нью-Джерси" взял верх над "Филадельфией" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Победная шайба на счету белорусского форварда Егора Шаранговича.
Белорус отыграл 18 минут 39 секунд (третье время среди нападающих "Нью-Джерси"), набрал 1 (1+0) очко, исполнил 2 броска, заблокировал один бросок, совершил перехват и допустил потерю при показателе полезности "0".
Всего в нынешнем сезоне на счету Шаранговича 24 (12+12) очка в 47 матчах и коэффициент полезности "-4", пишет Прессбол.
08:10 28/04/2021
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