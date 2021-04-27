Команда МАЗа стала второй на ралли "Золото Кагана"

Экипаж Сергея Вязовича выиграл четвертый этап гонки. Вторым финишировала экипаж "КАМАЗа" Дмитрия Сотникова, а третьим стал еще один белорусский экипаж во главе с Виталием Мурылёвым, пише т interfax.by.

В итоге экипаж Сергея Вязовича от победы отделило чуть более минуты.

Золото взял действующий победитель "Дакара" Дмитрий Сотников. Третье место также у "КАМАЗ-мастер" – экипаж Антона Шибалова. Экипаж Мурылева замкнул пятерку лучших, повторив результат прошлого года.





Белорусская команда не обошлась без потерь. Экипаж Алексея Вишневского – бронзовый призер минувшего года - не смог финишировать на втором этапе из-за проблем с двигателем.





В общей сложности за четыре дня пилоты преодолели 1247 километров.





ФОТО: maz.by



