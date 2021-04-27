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Команда МАЗа стала второй на ралли "Золото Кагана"

Белорусские гонщики показали лучший результат на 10-м ралли "Золото Кагана", прошедшем в Астраханской области России. Команда "МАЗ-СПОРТавто" стала серебряным призером, сообщает пресс-служба предприятия во вторник.

Экипаж Сергея Вязовича выиграл четвертый этап гонки. Вторым финишировала экипаж "КАМАЗа" Дмитрия Сотникова, а третьим стал еще один белорусский экипаж во главе с Виталием Мурылёвым, пишет interfax.by.
В итоге экипаж Сергея Вязовича от победы отделило чуть более минуты. 
Золото взял действующий победитель "Дакара" Дмитрий Сотников. Третье место также у "КАМАЗ-мастер" – экипаж Антона Шибалова. Экипаж Мурылева замкнул пятерку лучших, повторив результат прошлого года.
 

Белорусская команда не обошлась без потерь. Экипаж Алексея Вишневского – бронзовый призер минувшего года - не смог финишировать на втором этапе из-за проблем с двигателем.

В общей сложности за четыре дня пилоты преодолели 1247 километров.

ФОТО: maz.by
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