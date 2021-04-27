«8-го ноября 2020 года меня задержали на стоянке в центре Минска и достали прямо из машины. Помню удар в висок, боль от стяжек на руках, 14 часов лицом к стене в РУВД и поездку в Жодино. А для своих родных я тогда просто пропал. Четыре дня у моего адвоката не было никакой информации о том, где я и что со мной.

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Когда детали и местонахождение все же удалось выяснить - это не очень помогло. За все время моего пребывания в Жодино я не получил ни одной передачи: ни продуктов, ни теплых вещей, ни зубной щетки.





Я даже пропустил первый день рождения своей дочери и вернулся с коронавирусом. Но я хотя бы вернулся… Сотни же белорусов получили реальные сроки, а 357 из них признаны политзаключенными.

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Меня пугает то, что аресты превратились в обыденность, стали рутиной. А за решеткой прямо сейчас сидят настоящие люди — это их реальные жизни, это поломанные жизни их семей. Никто не вернет им этого времени, его никогда нельзя будет наверстать. И я не могу смириться с этим.

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После моего освобождения прошло уже полгода, но я помню каждый день, который провел в Жодино. Помню камеру, постоянно включенный свет, как мы ползали на карачках, спали на полу, помню лица, обрывки фраз. Помню каждый из 10 дней.

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Я знаю, как тяжело сейчас семьям политзаключенных. Поэтому я решил выставить на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы в помещениях, чтобы помочь им. Она для меня дорога — я завоевал ее, выступая с серьезной травмой. На разминке перед самым стартом, я едва не принял решение сняться с соревнований, но сквозь боль дошел до самого конца и выиграл. Тогда было больно. Но во сто крат больнее сейчас.

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Именно поэтому я также в знак солидарности с политзаключенными решил объявить 10-дневную голодовку. Я ни к чему не призываю и не советую повторять, но мне очень тяжело переваривать эту ужасающую белорусскую реальность. Да пребудет с нами сила! — заявил спортсмен, пишет SPORT.TUT.BY.



