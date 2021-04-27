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"Бавария" нашла нового тренера

За специалиста, по предварительным данным, придется заплатить его нынешнему работодателю около 30 миллионов евро.

© REUTERS / ANNEGRET HILSE

Мюнхенская "Бавария" начала переговоры с "РБ Лейпциг" о возможном переходе тренера Юлиана Нагельсманна.

По предварительным данным, пишет Sputnik, "Лейпциг" готов отпустить тренера, но компенсация будет достаточно высокой. Как сообщает Sport1, немецкий клуб потребует у "Мюнхена" 30 миллионов евро, хотя раньше называлась сумма в два раза меньше. Вероятно, цена выросла из-за решения тренера "Баварии" Ханси Флика покинуть команду по итогам сезона. 

Нагельсманн тренирует "РБ Лейпциг" с 2019 года, в нынешнем сезоне клуб располагается на втором месте в турнирной таблице. Лидирует, естественно, "Бавария". До этого Юлиан был главным в "Хоффенхайме". Нагельсманну всего 33 года, он считается одним из самых перспективных специалистов среди так называемых тренеров новой волны. Сообщается, что он уже дал принципиальное согласие на переход в "Баварию".

Напомним, Флик возглавил "Баварию" в 2019-м. Под его руководством мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. По информации СМИ, в случае ухода из "Баварии" Флик станет главным тренером сборной Германии.
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