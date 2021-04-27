







- В ближайшее время ожидаете новых хоккеистов в кэмпе?





– С понедельника к тренировкам приступают Кристиан Хенкель, а также Игорь Брикун. Больше пока никого. При этом проблемы остаются. Лисовец с Шинкевичем пока не могут тренироваться в полную силу после травмы, Костицыны залечивают повреждения. Джефф Плэтт и Ник Бэйлен будут позже. Их агент дал слово, что оба приедут, пишет Трибуна со ссылкой на hockey.by.





- Что с Олегом Евенко?





– Травма. В первом матче с Россией Евенко получил удар, есть подозрение на сотрясение, неважно себя чувствует. А у нас каждый штык на вес золота. Будем смотреть на его состояние дома.





- В последних тренировках в Минске не принимали участия Иван Кульбаков и братья Костицыны. Проясните их статус?





– Для Кульбакова сбор завершен. У него травма колена. Возможно, даже предстоит операция. Ситуация непростая. Врачи следят за ним. У Костицыных тоже травмы, — сказал Захаров.