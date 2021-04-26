Минспорта не хочет везти в Токио много функционеров, которые "будут ходить с умным видом"
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в эфире телеканала СТВ пообещал не везти на Олимпиаду в Токио огромное количество функционеров, которые "будут ходить с умным видом, головой кивать".
"Знаете, ограничения есть и по количеству членов делегации. Лучше туда пусть поедут массажисты и специалисты дополнительно, которые на том этапе окажут помощь непосредственно в подготовке спортсмена, чем туда везти огромное количество функционеров, которые будут ходить с умным видом, головой кивать. Это моя позиция", - цитирует министра interfax.by.
Ковальчук отметил, что Олимпиада в Токио будет сложной. "COVID накладывает свои отпечатки, будут, наверное, ограничения. Ограничения будут не только в плане перемещения, но в плане контактов друг с другом, допуска зрителей на трибуны", - рассказал он..
18:35 26/04/2021
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