МОК проведёт Олимпийские кибер-игры
Комитет объявил о создании «Олимпийской виртуальной серии». Соревнования пройдут перед стартом Олимпийских игр в Токио с 13 по 23 мая.
Соревноваться виртуально участники будут в пяти видах спорта, которые имеют олимпийскую лицензию. Игровые мероприятия проводятся международными федерациями:
Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола — eBaseball Powerful Pro Baseball 2020;
Международный союз велосипедистов — Zwift;
Международная федерация парусного спорта — Virtual Regatta;
Международная автомобильная федерация — Gran Turismo;
Международная федерация гребного спорта (в пресс-релизе пока не указано название игры, говорится лишь о «открытом формате» соревнований).
Федерации, которые отвечают за футбол, баскетбол и теннис, в этом году в кибер-играх участвовать не будут. Они планируют присоединиться к следующим «Олимпийским виртуальным сериям».
«Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный опыт, который направлен на расширение прямого взаимодействия с аудиторией в области виртуального спорта. Концепция соответствует Олимпийской повестке дня 2020 + 5 и цифровой стратегии МОК. Инициатива поощряет занятие спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодежи», - заявил президент МОК Томас Бах
За продакшн и маркетинг будет отвечать турнирный оператор DreamHack. У компании большой опыт в организации киберспортивных соревнований.
Источник: dev.by
13:18 26/04/2021
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