Егор Шарангович реализовал послематчевый буллит, но "Нью-Джерси" уступил "Филадельфии"
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" на выезде уступил "Филадельфии" по буллитам со счетом 3:4. Отметим, что "дьяволы" вели 3:1 за две минуты до финальной сирены, но умудрились пропустить два гола, когда "летчики" сняли вратаря.
Фото: Прессбол
Белорусский форвард гостей Егор Шарангович провел на льду 18 минут 49 секунд, нанес пять бросков, совершил одну потерю, проиграл единственное вбрасывание, при показателе полезности "0". Кроме того, Егор реализовал послематчевый буллит, пишет Прессбол.
08:59 26/04/2021
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