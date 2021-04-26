+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Егор Шарангович реализовал послематчевый буллит, но "Нью-Джерси" уступил "Филадельфии"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" на выезде уступил "Филадельфии" по буллитам со счетом 3:4. Отметим, что "дьяволы" вели 3:1 за две минуты до финальной сирены, но умудрились пропустить два гола, когда "летчики" сняли вратаря.


Фото: Прессбол

Белорусский форвард гостей Егор Шарангович провел на льду 18 минут 49 секунд, нанес пять бросков, совершил одну потерю, проиграл единственное вбрасывание, при показателе полезности "0". Кроме того, Егор реализовал послематчевый буллит, пишет Прессбол.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]