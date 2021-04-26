Егор Шарангович реализовал послематчевый буллит, но "Нью-Джерси" уступил "Филадельфии"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" на выезде уступил "Филадельфии" по буллитам со счетом 3:4. Отметим, что "дьяволы" вели 3:1 за две минуты до финальной сирены, но умудрились пропустить два гола, когда "летчики" сняли вратаря.