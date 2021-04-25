В субботу стало известно, что примерно 100 футболистов, тренеров и функционеров из клубов высшей лиги подписали так называемое провластное «письмо спортивной общественности» – или просто письмо за насилие, как многие его называют. Оно появилось в ноябре в ответ на письмо свободных спортсменов за честные выборы.

Что это за письма?

В письме свободных спортсменов – требования об отставке Лукашенко, честных выборах и расследовании фактов насилия силовиков. А вот в письме за насилие спортсмен чуть ли не присягает на верность проигравшему выборы человеку, который удерживает власть силой.





Суть не только в противопоставлении. Письмо свободных спортсменов быстро набрало тысячу автографов и стало одной из причин, по которой Международный олимпийский комитет обратил внимание на Беларусь. Одной из, но не единственной – главная причина заключалась в доказанных фактах репрессий против спортсменов. Блестящая работа Фонда спортивной солидарности.





Однако верхушка РБ усмотрела проблему только в письме и решила, что если создать свое письмо с блэкджеком и мирончик-ивановыми, а потом принудительно собрать подписи – МОК поверит.





Санкции МОК введены, снимать их не собираются. Почему требуют подписывают сейчас?

Подписант письма за насилие фактически демонстрирует лояльность Лукашенко и его приближенным. Поэтому под ним охотно подписывались всякие чиновники и начальники отделов растениеводства Светлогорского района (это реальный случай), которым придумывали второй или первый разряд в каком-нибудь виде спорта (литрбол не в счет).





Не желая бороться с реальными причинами недовольства беларусов (провести честные выборы, улучшить экономику), режим делает ставку на имитацию. Имитацию «элегантной победы» на выборах, имитацию суда, имитацию законов, да даже имитацию чистой воды в половине Минска.





Сейчас письмо не имеет смысла, кроме демонстрации лояльности. Верхушке очень важно унизить футболистов, которые в сентябре массово выступили против насилия. Более-менее все клубы сейчас получают мощную порцию ненависти болельщиков.

Но почему футболисты подписывают?

Практически все клубы в Беларуси государственные (исключение – «Крумкачы»). Почти везде руководят силовики на пенсии и чиновники, словом, все те, кого можно охарактеризовать емким словом «прикорытник». Сейчас в клубы пришла разнарядка: не менее 12 футболистов должны подписать письмо за насилие. В здравом уме никто подписывать такое не станет. Поэтому в ход пошли традиционные методы принуждения.





1) Армия. Актуально для всех, кому не исполнилось 27 лет. Глава АБФФ полковник Базанов угрожает армией более-менее всем неугодным футболистам. Именно сапогами заставили молчать нескольких футболистов минского «Динамо».





2) Контракт. Во многих клубах зарплаты у игроков в районе 150 долларов, а остальное добивается премиями и надбавками «за спортивное мастерство». В случае финансовых проблем игроки смогут отсудить только эти 150 долларов. Разорвать контракт клуб может в любой момент без последствий для себя.





3) «Клуб не получит финансирование на следующий год». Вариант для футболистов, у которых честь превыше денег. Давят на жалость или ответственность. Одному игроку вменяли в вину, что якобы после его «демарша» клубу обрезали финансирование на детско-юношескую школу.





Где-то людей вписывают в письмо, не спрашивая их согласия (так было в «Минске»). Где-то на амбразуру бросают молодых игроков (посмотрите на подписантов БАТЭ). Где-то просто тянут жребий. Похоже, что шутка про лимит на подписантов уже не шутка.









Не оправдываю и не защищаю футболистов. Дело в другом. Белфутбол – отражение всего, что происходит в стране – и того, что еще случится. Лукашистам важно унизить и втоптать в грязь любое инакомыслие, которое заключается в честности и требовании соблюдать закон. И касается это не только футболистов, но и абсолютно любого беларуса.





Это яркий сигнал – отсидеться в стороне не получится. Зашкварят всех. И выбор очень простой: или ты молчаливо соглашаешься с происходящим и в какой-то момент становишься соучастником, или говоришь «нет» и остаешься человеком. Но помните, что говорить «нет» проще всем вместе.





Выбор есть всегда. Даже если это выбор в Беларуси.





Телеграм-канал автора, Скай Волк



