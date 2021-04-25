За режим Лукашенко свои автографы оставили футболисты из четырех клубов Д1 – БАТЭ, «Витебска», «Слуцка» и «Ислочи». Некоторые имена на слуху в белфутболе.





В субботу журналист «Трибуны» обсудил подписания письма футболистами с агентом Валерием Исаевым.





– После твоего звонка прочитал информацию о футболистах-подписантах. Сложно давать комментарии подобным поступкам мужчин. Сегодня день рождения Марии Колесниковой и многие их этих ребят могли хотя бы промолчать, без последствий. Если письмо подписывает чиновник, мы понимаем, что его работа и контракт напрямую зависят от подписи. С пониманием, не всегда с уважением отношусь к любой позиции человека. Но только тогда, когда эта позиция искренняя, а не от живота. У каждого есть право, но не у каждого есть совесть. Нас сегодня постоянно упрекают от имени государства, говорят, что государство все финансирует и мы ему обязаны. Ну как так? Все с ног на голову.





Как мне кажется, государство – это образование, созданное людьми, живущими вместе, для того, чтобы легче было управлять этим сообществом. Народ наделяет определенными правами группу лиц для осуществления управленческих функций с соответствующими полномочиями. Мы видим, что сегодня происходит. Никто из нас этих людей – ни в министерстве, ни в правительстве – такими полномочиями не наделял. Но при этом они решают без нас сколько и куда тратить, кому и какие зарплаты. Мы не знаем об источниках доходов этого государства и как эти они распределяются. Поэтому сложно понять, из чего складывается государственное финансирование всех клубов и спорта. Мы постоянно обуза у того государства, которое по определению создано для нашего блага.





Да, те, кто подписали письмо, могли не делать этого. Что касается футболистов, 100 процентов ничего бы с ними не было. Уверен, никого бы не уволили. Наверное, говорили, если не подпишут, то клуб перестанет финансировать все тоже государство. Никому из ребят не заламывали руки, все осознанно подписывали этот документ. Чем они руководствовались? Тем, что нужно жить, кормить семью. Они не смотрят, что будет через пять-десять лет с ними, с их семьями, с детьми. Думают только, что происходит сегодня. Исходя из этого, считают, что, ставя подпись, они таким способом обезопасят футбольный клуб от прекращения финансирования. Мы же прекрасно понимаем, что в таком положении, в котором все сегодня находимся, долго это точно не будет продолжаться. Такое финансирование (неизвестно как, неизвестно откуда) рано или поздно закончится. Наверняка эти люди подпишут совершенно другие бумаги – в этом нет никаких сомнений. Поэтому отношусь к их подписям философски, проще говоря им по...





– Нет предположения, почему именно сейчас взялись за футболистов?





– Не знаю. Вообще не понимаю: ну подпишут (пусть даже все) – и что дальше? Что мы должны увидеть или услышать от авторов этого письма? С ними понятно: отчитаются о проделанной работе и получат зарплаты с премиями. Судя по реакции, этот документ не вызвал интереса ни за пределами страны, ни внутри.





Я особо не переживаю из-за того, что кто-то подписал или не подписал. Конечно, с бОльшим уважением отношусь к тем людям, которые подписали другое письмо. Оно направлено только на одно – чтобы в стране начали действовать законы и прекратилось насилие. По-моему, больше никаких других целей это письмо не преследует.





Конечно, вторым письмом просто пытаются показать, что общество разделилось. Но я не вижу этого. Поэтому не понимаю сути этого документа.





– Если поверхностно анализировать подписантов, то автографы поставили руководители, капитаны и молодые футболисты. А где же костяк команд?





– Скажу такую вещь: если мы бы с тобой это не обсуждали, если бы ты не попросил прокомментрировать, еще бы кто-то не обсуждал и в соцсетях не обратили внимание, они бы уже давно закончили с этими подписями. Поняли, что никто на письмо никакого внимания не обращает. Мне абсолютно безразлично. Ничего нового из фамилий подписантов для меня нет. И это вовсе не из-за событий, произошедших в 2020 году. Все равно, подпишут они или нет – я все знаю и так. Повторюсь, ничего нового. А так обсуждение дает повод заниматься им вот этой ерундой, когда, как мне кажется, сегодня нужно решать совершенно другие проблемы.





– Однако письмо подписали двое несовершеннолетних. Это нормально втягивать ребят в такие игры?





– Мы читаем, что несовершеннолетних в Беларуси привлекают к уголовной ответственности, нарушая законодательство. Поэтому я не расстраиваюсь и не радуюсь, увидев эти подписи. Я безразличен к этому письму.





Сегодня эти ребята прекрасно понимают, что они подписывают. Говорю про футболистов, а не про чиновников и директоров клубов. С ними абсолютно все понятно даже без этих подписей и выборов президента страны. Совершенно четко ясны жизненная позиция и принципы тех людей, кто сегодня руководит спортом и футболом в частности. Ничего нового. Хорошо, что пока с них берут только подписи, без отпечатков пальцев.





Ну а молодые ребята, которые подписывают... Это на совести тех, кто подсовывает им ручку и бумагу.





– Также под письмом можно найти Захара Волкова. Неужели таким шагом футболист надеется скостить дисквалификацию у федерации?





– Скажу тебе так: я разочарован, но не удивлен.





– Насколько известно, некоторые из подписантов скептически относятся к действующему режиму. Получается, пошли на сделку с совестью?





– Дима, я знаю очень много ребят не из этого списка. Особенно тех, кто родился после развала Союза. И поверь, достойных парней в нашем футболе много.





Еще раз повторюсь, никого не заставляли. 100 процентов. Просто сказали: или будет финансирование клуба с зарплатой, или их не будет – думайте сами. Вот в этом я уверен. Никого за уши не тянули подписывать.







