Вместо испанской Бильбао матчи примет Севилья, а встречи, которые должны были пройти в ирландском Дублине, перенесены в английский Лондон и российский Санкт-Петербург (на фото), пишет mlyn.by. Теперь окончательный список выглядит так: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилья. Матч открытия Италия – Турция пройдет 11 июня на Олимпийском стадионе в Риме, финальный поединок 11 июля примет лондонский «Уэмбли».





УЕФА также подтвердил, что все матчи континентального первенства пройдут в присутствии зрителей. Трибуны арен в Санкт-Петербурге и Баку будет разрешено заполнять на 50%. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун, если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%, причем это число может быть увеличено. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и встречи 1/8 финала, но оргкомитет планирует увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.



