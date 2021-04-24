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Натурализованный нападающий отличился на 32-й минуте поединка и прервал внушительную серию россиян в играх с нашей национальной командой, пишет Прессбол.





226 минут и 36 секунд сборная России не пропускала шайб от белорусов. Эта серия началась на чемпионате мира 2014 года, затем продолжилась на мировых форумах 2015 и 2018 годов, между которыми состоялся товарищеский матч при подготовке к Олимпийским играм-2018, сообщает ФХР.











