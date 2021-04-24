







Соперник особо не сопротивляется. Для игроков этот матч важен, поскольку они сейчас под нагрузкой, готовятся играть со швейцарцами, потом будет этап Евротура в Чехии, пишет Прессбол. Матч был очень важным — он негрубый, настоящий товарищеский.





Наши (россияне — прим.) играют в свое удовольствие. Могли забить и больше. В третьем периоде наши немножко сдали, во втором периоде были сильнее, — цитирует Третьяка ТАСС.























