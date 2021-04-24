Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре «золота» на чемпионате Беларуси





Мастеру спорта международного класса не было равных на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и 100 метров на спине. Также Настя финишировала первой в составе женской команды Брестской области в эстафете 200х4 вольным стилем.





Сегодня открытый чемпионат Беларуси (в соревнованиях участвуют и спортсмены из России), который проходит в Бресте, завершится. У Анастасии есть отличная возможность пополнить свою копилку пятой медалью – на дистанции 100 метров баттерфляем.











