+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре «золота» на чемпионате Беларуси

За три соревновательных дня брестская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре золотые медали.


Мастеру спорта международного класса не было равных на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и 100 метров на спине. Также Настя финишировала первой в составе женской команды Брестской области в эстафете 200х4 вольным стилем. 

Сегодня открытый чемпионат Беларуси (в соревнованиях участвуют и спортсмены из России), который проходит в Бресте, завершится. У Анастасии есть отличная возможность пополнить свою копилку пятой медалью – на дистанции 100 метров баттерфляем.

 
Источник: Влад Сорокин, zarya.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]