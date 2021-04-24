Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре «золота» на чемпионате Беларуси
За три соревновательных дня брестская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла уже четыре золотые медали.
Мастеру спорта международного класса не было равных на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и 100 метров на спине. Также Настя финишировала первой в составе женской команды Брестской области в эстафете 200х4 вольным стилем.
Сегодня открытый чемпионат Беларуси (в соревнованиях участвуют и спортсмены из России), который проходит в Бресте, завершится. У Анастасии есть отличная возможность пополнить свою копилку пятой медалью – на дистанции 100 метров баттерфляем.
Источник: Влад Сорокин, zarya.by
10:16 24/04/2021
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