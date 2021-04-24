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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

За выход в финал соревнований первая ракетка Беларуси сразится против румынской теннисистки Симоны Халеп.

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира WTA в немецком Штутгарте, сообщает Sputnik.

В четвертьфинальном поединке белоруска встречалась с представительницей Эстонии Аннет Контавейт. Победа была за Соболенко - 7:5, 4:6, 6:1. Соперницы провели на корте 2 часа 28 минут.

За выход в финал турнира белорусская теннисистка поспорит с румынкой Симоной Халеп, которая ранее обыграла россиянку Екатерина Александрову (6:1, 6:4). 

Во втором полуфинале сразятся австралийка Эшли Барти и украинка Элина Свитолина.

Обе полуфинальные встречи пройдут в субботу, 24 апреля. 
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