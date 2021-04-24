Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира WTA в немецком Штутгарте, сообщает Sputnik.





В четвертьфинальном поединке белоруска встречалась с представительницей Эстонии Аннет Контавейт. Победа была за Соболенко - 7:5, 4:6, 6:1. Соперницы провели на корте 2 часа 28 минут.





За выход в финал турнира белорусская теннисистка поспорит с румынкой Симоной Халеп, которая ранее обыграла россиянку Екатерина Александрову (6:1, 6:4).





Во втором полуфинале сразятся австралийка Эшли Барти и украинка Элина Свитолина.





Обе полуфинальные встречи пройдут в субботу, 24 апреля.











