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JPMorgan заявил, что сожалеет о решении финансировать Суперлигу

Представители американского банка JPMorgan заявили, что сожалеют о решении поддержать ведущие футбольные клубы Европы в проекте Суперлиги. Как пишет Reuters, организация «неверно оценила, как эту сделку воспримет широкое футбольное сообщество».

 

Не смогли представители банка спрогнозировать и то, как решение финансировать Суперлигу отразится на репутации финансового учреждения.

Мы вынесем для себя уроки из этой ситуации», — прокомментировал представитель JPMorgan, пишет Оfficelife.media

Американский финансовый холдинг планировал выделить участникам европейского футбольного турнира €3,5 млрд на инфраструктуру и восстановление после пандемии. В итоге скандал вокруг Суперлиги отразился и на репутации банка: рейтинговое агентство Standard Ethics понизило его рейтинг корпоративной устойчивости.

О создании проекта Суперлиги 19 апреля объявили 12 европейских футбольных клубов, но уже 21 апреля проект был поставлен на паузу, после того как его осудили FIFA, UEFA, а также многие болельщики.
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