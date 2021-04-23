JPMorgan заявил, что сожалеет о решении финансировать Суперлигу
Представители американского банка JPMorgan заявили, что сожалеют о решении поддержать ведущие футбольные клубы Европы в проекте Суперлиги. Как пишет Reuters, организация «неверно оценила, как эту сделку воспримет широкое футбольное сообщество».
Не смогли представители банка спрогнозировать и то, как решение финансировать Суперлигу отразится на репутации финансового учреждения.
Мы вынесем для себя уроки из этой ситуации», — прокомментировал представитель JPMorgan, пишет Оfficelife.media
Американский финансовый холдинг планировал выделить участникам европейского футбольного турнира €3,5 млрд на инфраструктуру и восстановление после пандемии. В итоге скандал вокруг Суперлиги отразился и на репутации банка: рейтинговое агентство Standard Ethics понизило его рейтинг корпоративной устойчивости.
О создании проекта Суперлиги 19 апреля объявили 12 европейских футбольных клубов, но уже 21 апреля проект был поставлен на паузу, после того как его осудили FIFA, UEFA, а также многие болельщики.
21:58 23/04/2021
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