Беларусь уступила России в хоккейном Еврочеллендже

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Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды России в Москве в матче Еврочелленджа, сообщает Sputnik.





Сегодня на льду "ВТБ Арены" в Москве россияне принимали в гостях белорусских хоккеистов в рамках подготовки к чемпионату мира в Латвии. Встреча завершилась со счетом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу хозяев. После шестой пропущенной шайбы главный тренер команды Михаил Захаров заменил голкипера Дэнни Тэйлора (канадец получил белорусский паспорт зимой), в рамке его сменил Константин Шостак.





В составе российской сборной точными бросками отметились Владислав Каменев (23-я минута), Егор Коршков (27-я), Илья Сафонов (27-я), Андрей Кузьменко (34-я), Антон Бурдасов (36-я) и Алексей Марченко (36-я).





В составе белорусской команды – Франсис Паре (33-я), Дмитрий Коробов (56-я) и Герман Нестеров (60-я). К слову, для Паре и Нестерова этот матч стал первым за сборную Беларуси. Канадец в феврале сменил спортивное гражданство, россиянин – в ожидании белорусского паспорта.





Завтра, 24 апреля, белорусы сыграют против олимпийской сборной России.





Напомним, мировое хоккейное первенство в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Беларусь и Россия сыграют в группе А. Помимо белорусов и россиян, в группе еще Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. В группе В – Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.















