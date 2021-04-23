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«Сморгонь» добыла первую победу в чемпионате, обыграв «Спутник»

Голы забили Ковель и Копач.

Сморгонь - Спутник. Фото: ФК Сморгонь

В рамках шестого тура чемпионата Беларуси по футболу "Сморгонь" оказалась сильнее "Спутника" со счётом 2:0. Голы за хозяев забили Леонид Ковель и Данил Копач, пишет sportarena.by.

Отметим, что на 69-й минуте вторую жёлтую карточку получил Алексей Воловик.

Таким образом, "Сморгонь" набрала 4 очка и заняла 13-е место, опередив "Спутник". Следующий матч клуб проведёт против борисовского БАТЭ в гостях, 1 мая.

Клуб из Речицы с тремя очками занимает 14-е место. Спутник сыграет против солигорского Шахтёра в субботу, 1 мая, на своём поле.
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