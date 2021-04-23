«Сморгонь» добыла первую победу в чемпионате, обыграв «Спутник»

Сморгонь - Спутник. Фото: ФК Сморгонь





В рамках шестого тура чемпионата Беларуси по футболу "Сморгонь" оказалась сильнее "Спутника" со счётом 2:0. Голы за хозяев забили Леонид Ковель и Данил Копач, пишет sportarena.by.





Отметим, что на 69-й минуте вторую жёлтую карточку получил Алексей Воловик.





Таким образом, "Сморгонь" набрала 4 очка и заняла 13-е место, опередив "Спутник". Следующий матч клуб проведёт против борисовского БАТЭ в гостях, 1 мая.





Клуб из Речицы с тремя очками занимает 14-е место. Спутник сыграет против солигорского Шахтёра в субботу, 1 мая, на своём поле.











