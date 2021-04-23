Илья Шиманович установил новый рекорд Беларуси
На этот раз он проплыл 50 м брассом за 25.46
Илья Шиманович, swimswam.com
В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по плаванию, который завершится в субботу, 24 апреля, проходят состязания на дистанции 50 брассом у мужчины, пишет Прессбол.
В ней рекорд страны установил Илья Шиманович. В предварительном заплыве он преодолел данный отрезок за 25,46.
Это на девять сотых лучше, нежели его же предыдущее достижение.
Отметим, эта дисциплина не входит в программу Олимпийских игр.
Источник: Артур Борис
19:49 23/04/2021
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