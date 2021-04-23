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Главное - вовремя прогнуться: Мирный вошел в состав комиссии спортсменов НОК - в августе 2020-ого он призывал остановить насилие

23 апреля во время работы первого Национального форума атлетов состоялись выборы нового состава комиссии спортсменов НОК.

Главное - вовремя прогнуться: Мирный вошел в состав комиссии спортсменов НОК - в августе 2020-ого он призывал остановить насилие
«В комиссию спортсменов вошли: олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина, известный белорусский хоккеист, помощник главного тренера ХК «Динамо-Минск» Михаил Грабовский, старший тренер национальной команды по академической гребле, первая двукратная олимпийская чемпионка в истории Беларуси Екатерина Карстен, олимпийский чемпион по теннису Максим Мирный, олимпийская чемпионка в лыжной акробатике (фристайл) Алла Цупер.

За кандидатов (из 20 претендентов на форуме необходимо было выбрать шесть, а еще четыре будут названы по итогам исполкома НОК, после чего новый состав комиссии проголосует за кандидатуру председателя) отдали свои голоса только спортсмены, которые принимали участие в мероприятии», – цитирует сообщение НОК Трибуна.

Известная беларуская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала попадание теннисиста Максима Мирного в состав комиссии спортсменов НОК Беларуси.

«Максим Мирный вовремя пост убрал про насилие в Беларуси и все получилось»
"Белорусский партизан"
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