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VOKA покажет заезды Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу в прямом эфире

Parimatch Чемпионат Беларуси по дрифтингу стартует25 апреля. Все четыре этапа этих зрелищных соревнований можно будет увидеть в прямом эфире VOKA: видеосервис выступает официальным партнером этого события.

VOKA_Чемпионат по дрифтингу.jpgПервым городом, в котором выйдут на старт участники чемпионата, станет Пинск. Заезды #DriftPinsk21 пройдут 25 апреля на мотобольном стадионе ДОСААФ. Участие в них примут как белорусские пилоты, так и представители ближайших стран-соседок. Вслед за Пинском этапы Чемпионата примут Раубичи, Логойск и Стайки.

Соревнования будут проходить в парных заездах по системе Double Elimination – то есть с выбыванием после двух поражений. С 2019 года на пинском стадионе гонщики соревнуются на трассе особой конфигурации – с дополнительной перекладкой, благодаря чему пилотам предстоит пройти больше виражей, а зрителей ждет больше острых моментов и адреналина, пишет interfax.by

25 апреля первые заезды стартуют в 14:00, а трансляция на VOKA начнется еще раньше – в 13:00, чтобы любители автоспорта успели погрузиться в атмосферу гонок и не пропустили ничего интересного. Присоединиться к просмотру можно будет из любой точки мира бесплатно по авторизации — через ТВ-приставку, в приложении VOKA и на сайте voka.tv.
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