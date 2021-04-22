



Паспортизация и сборная Беларуси по хоккею — тема вечная и, похоже, бесконечная. В нынешнем сезоне она получила новое развитие. Многие спикеры, среди которых, например, генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович, следовали одной концепции: в натурализации нет ничего плохого, мера это вынужденная из-за "выпадения" целого поколения доморощенных хоккеистов. В итоге, паспорта в этом году получили сразу трое североамериканцев, сегодня стало известно, что готовится к этой процедуре россиянин из "Гомеля" Герман Нестеров, которого взяли на выезд в Москву.





Выступления натурализованных игроков за сборную Беларуси — дело уже давно традиционное. В пиковые годы таковых было немало. Например, на чемпионате мира-2014 в Минске цвета хозяев защищали 11 игроков, получивших паспорта, и это если не считать учившегося еще в советском Челябинске Андрея Мезина. Большинство из них россияне, но именно в 2014 году за сборную Беларуси впервые выступили североамериканцы. Пионерами в этом деле стали Джефф Платт и Кевин Лаланд, позже к им присоединился Шарль Лингле, еще через некоторое время в ряды команды рекрутировали Ника Бэйлена.





Собственно, все уверенно идет к тому, что на предстоящем чемпионате мира в Риге цвета команды Михаила Захарова будет защищать рекордное число североамериканцев. Вот кто они.





Дэнни ТЭЙЛОР

Вратарь. "Динамо" Минск (КХЛ)

Статистика: 12 матчей, 2 победы, 87,7% отраженных бросков, коэффициент надежности 3.40.





Пожалуй, наиболее странная паспортизация года. А может и вообще самая странная. Дэнни давно минул свой пик, его карьера неумолимо близится к завершению. Да, он опытный хоккеист, но только опыт — не самая лучшая причина ехать на чемпионат мира. А с формой у канадца в этом сезоне все плохо. В "Динамо" он статистически худший вратарь из всех заигранных в минувшем сезоне, он уступает и Никите Толопило, и Алексею Колосову, и Доминику Фурху. И на прошлом сборе национальной команды в Казахстане он выглядел, прямо скажем, не совсем уверенно. Да, на том самом, где белорусы уступили двум сборным Казахстана и олимпийской команде России.





Конечно, Тэйлор может и не поехать в Ригу, проиграть конкуренцию Шостаку, Кульбакову или Колосову. Но назовем это предчувствием. Тем более, что на спарринги с россиянами отправился не Колосов или Кульбаков, которые на этом сборе пока не играли, а именно Дэнни.









Ник БЭЙЛЕН

Защитник. "Трактор" (КХЛ).

51 матч, 35 (13+22) очков, "+6" в "регулярке"

5 матчей, 1 (0+1) очков, "-6" в плей-офф





Ник готовится к чемпионату мира пока самостоятельно, но по заверениям Михаила Захарова в сборной его ждут. Для Бэйлена это может быть первый чемпионат мира в элитном дивизионе. Дебют американца в сборной Беларуси состоялся на домашней олимпийской квалификации в 2016-м, когда белорусы в Минске в буллитной серии отдали путевку на Игры словенцам. А в 2018-м Бэйлен в Нур-Султане помог сборной вернуться в высший дивизион.





Безусловно, Ник будет одним из лидеров обороны команды в Риге. Атакующих защитников такого уровня у нас больше нет. В этом сезоне Бэйлен успел получить травму, восстановиться и набрать приличную статистику. И стать вторым снайпером-защитником всей лиги по итогам регулярного чемпионата.









Джефф ПЛАТТ

Форвард. "Салават Юлаев" (КХЛ).

50 матчей, 16 (9+7) очков, "-2" в "регулярке"

9 матчей, 2 (1+1) очка, "-2" в плей-офф





Платт играл за сборную Беларуси на трех чемпионата мира в элите, в олимпийской квалификации, а также приехал в сборную в непростые времена, чтобы вернуть ее в элиту мирового хоккея. Хотя вполне мог и не приезжать: годом ранее некоторые коллеги поступили не слишком красиво, практически напрямую обвинив Джеффа в поражении в решающем матче с австрийцами. Но "белоканадец" не стал таить обид и сыграл за страну, исправив и свои, и чужие ошибки.





Нынешний сезон начинался для 35-летнего нападающего не слишком удачно, что вылилось в расставание с "Автомобилистом". Но вариант с "Салаватом" сыграл: Джефф почувствовал себя комфортнее и набрал в составе уфимцев 10 из 16 очков, заработанных в регулярном чемпионате. Платта Захаров тоже ждет в сборной. Тем более в условиях дефицита центральных нападающих и травмы Владислава Кодолы.









Шейн ПРИНС

Форвард. "Динамо" Минск (КХЛ)

52 матча, 49 (25+24) очков, "+14" в "регулярке"

5 матчей, 6 (1+5) очков, "-4" в плей-офф





Принс провел, пожалуй, лучший сезон в профессиональной карьере. Или по крайней мере на одном уровне с АХЛовским сезоном 2014/15, когда он набрал 65 очков в 72 матчах. Шейн стал четвертым снайпером регулярного чемпионата КХЛ, влюбился в Минск, стал здесь отцом и получил белорусский паспорт. Уроженец Рочестера уже присоединился к сборной и сыграет в спаррингах с россиянами. Вполне вероятно, на чемпионате мира родится североамериканская тройка из Принса, Паре и Платта. Хотя логичнее, наверное, последних двух развести по разным звеньям, дабы укрепить позиции в центре нападения.





Франсис ПАРЕ

Форвард. "Динамо" Минск (КХЛ).

35 матчей, 10 (3+7) очков, "+1" в "регулярке"

5 матчей, 1 (0+1) очко, "-1" в плей-офф





Паре почти сразу после подписания контракт с минским "Динамо" в 2019-м заявил, что непременно согласится, если ему предложат белорусский паспорт. Недавно еще один документ с синей обложкой нашел своего счастливого обладателя. Правда, Франсис провел не самый выдающийся сезон. Даже так: для 33-летнего канадца он стал худшим за последние пять лет, если судить по статистике. Вмешались проблемы со здоровьем. Да и достичь лучшей формы Франсис не смог. Есть теперь повод взять у самого себя реванш на чемпионате мира. Паре совсем недавно сыграл за сборную против австрийцев и венгров, причем в номинально первом звене. Впереди товарищеские матчи с россиянами.









Фото: tut.by, hockey.by.







