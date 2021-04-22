Суперлига еще будет





Президент «Реала» и несбывшейся Суперлиги Флорентино Перес продолжает сохранять надежду, что проект еще возможен. Формально от него не отреклись только мадридцы и «Барселона», хотя каталонцы даже не проводили голосование сосьос, после которого правда могли бы вписаться.





Перес в среду вечером пришел в испанское шоу El Larguero объясняться. Вера в собственные силы никуда не делась.





Почему провалилась Суперлига?





«Мы работали над этим проектом долгие годы. Три года боролись с нынешней финансовой ситуацией в испанском футболе. Я немного расстроен и разочарован.





УЕФА запустил кампанию, которая говорила, что это [Суперлига] – конец футбола. Есть люди с привилегиями, которые не хотят их терять. Я не видел агрессии больше той, чем шла от главы УЕФА и президентов других клубов Ла Лиги. Все было срежиссировано, кое-кто за этим стоял. Я такого никогда не видел. Угрозы, оскорбления – как будто мы кого-то убили, убили футбол. Словно мы сбросили на кого-то атомную бомбу.





Возможно, мы не очень хорошо представили и объяснили это, но и нам не дали возможности – потому что не хотят изменений. Но футбол нужно спасать. Мы лишь работаем над спасением футбола после пандемии. Доходы «Реала» в этом году упали с 900 миллионов евро до 600 миллионов.





Один из шести английских клубов не проявил особого интереса. Это передалось остальным, появился страх. Они ушли из-за атмосферы. Они ушли, потому что УЕФА устраивает шоу. Один из клубов АПЛ так и не был до конца убежден. На протест к «Стэмфорд Бридж» вышли 40 болельщиков «Челси». Если хотите, я скажу, кто их вывел, я знаю. Это те же самые люди, кто попросил надеть футболки против Суперлиги на игре с «Кадисом».









Спрашивал ли я сосьос о Суперлиге? Может, мне еще спросить их о том, каких игроков подписывать? «Мадрид» не мог платить игрокам, когда я пришел к власти, мы изменили мир с «галактикос». Теперь все снова должно измениться – после ковида».





Суперлига еще жива?





«Мы подписали обязывающий всех контракт. Мы можем пригласить другие команды. «Ювентус» и «Милан» не вышли из проекта. «Барса» думает. Возможно, мы что-то поменяем: войдут топ-4 клуба АПЛ, топ-4 клуба Ла Лиги. Главное, чтобы большие клубы играли друг с другом, а дети смотрели футбол.





Мы продолжим. Я несу ответственность за то, чтобы «Реал Мадрид» стал одним из первооткрывателей. Если есть деньги, то есть деньги для всех. Сейчас проект находится в режиме ожидания. Мы все вместе размышляем о будущем. Никто не платил штрафы, никто не торопится с выходом. Клуб, у которого не было большого интереса, тоже подписал контракт. Движение по выходу – не общее.





Мы уже трижды говорили с Аньелли. Мы знаем, как мы можем заработать деньги по соглашению с JP Morgan. Было бы глупо не верить в формат, который мы продвигаем. Почему именно эти клубы? Это те, кто заслужил выступлениями за последние 15-20 лет. Полуфиналы, финалы, у них больше всего подписчиков в социальных сетях по всему миру. Они нам нужны. Кто-то должен предложить другой формат, чтобы можно было заработать больше денег. Без большего заработка все это умрет.





Футбол опирается на большие клубы. Так было всегда. Противостояние Роналду и Месси было выдающимся не только для «Реала» и «Барселоны», но и для всего испанского футбола, для футбола вообще».





Зачем нужна Суперлига?





«Понять проект просто. Ла Лига неприкасаема, но хотелось зарабатывать больше в матчах в середине недели, потому что формат Лиги чемпионов устарел. Он становится интересным лишь с четвертьфиналов. Клубы потеряли 650 миллионов в прошлом сезоне и потеряют больше двух миллиардов дальше. Все увидят это, когда это уже случится.





Нынешний формат Лиги чемпионов не работает. Мы придумали формат, где самые серьезные клубы Европы играют с самого начала сезона. Можно заработать больше денег, а топ-клубы не будут терять доход из-за солидарности с остальными. Нельзя, чтобы в Англии шесть клубов теряли деньги, а 14 их зарабатывали. Чтобы в Испании три ведущие команды теряли, а остальные получали. Нельзя, чтобы подобное продолжалось, сейчас именно богатые теряют деньги.





Они говорят, что мы все равны, и это здорово, но есть игры, которые никто не смотрит. По правде говоря, даже мне сложно их смотреть. В Испании, в Англии, в Италии. Мы открыты для других идей, но если клуб из лиги поменьше – например, из Турции – захочет принять участие, проблема будет в том, что деньги приносят большие матчи. Те, где есть борьба. Матчи без борьбы не приносят денег.





Большие сделки невозможны, если клуб не получает денег. Они даже не дали нам сказать о солидарности (видимо, имеются в виду солидарные выплаты – Sports.ru). Мы будем продолжать работать над этой Суперлигой.





Мы должны сделать это сейчас. Мы не можем ждать три года. Такие матчи, как Федерер – Надаль, должны быть интересны болельщику. Матчи высшего уровня. Большой человек носит большой костюм, маленький человек носит маленький. Каждый должен чувствовать себя комфортно в костюме, который он носит. А объем просмотров отображает реальность. Это не прихоть, я просто пытаюсь помочь.





Футбол меняется, появляются новые поколения, которые просят другого. Мы думаем, что они хотят того же, что и мы, но это не так. Сегодня у детей много развлечений, значит, нужно убедить их смотреть футбол – с помощью матчей, в которых есть борьба, только тогда мы получим деньги от телевидения.





Болельщики «Реала» не глупые. Если сказать им, что вместо нынешних игр в середине недели мы будем играть с «Манчестер Юнайтед», они будут счастливы. Мы думаем только о фанатах – это они покупают подписки на трансляции, футболки. Мы должны думать о них. Здесь все решают фанаты, они могут нас выгнать.





Главное, чтобы матчи привлекали внимание всего мира, в первую очередь молодежи. 40% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет сейчас не смотрят футбол. Если идет хороший матч, молодежь вовлекается – вместо того, чтобы уходить играть на своей PlayStation».