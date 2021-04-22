Следственный комитет Беларуси объявил в розыск Герасименю и Опейкина





Александра Герасименя и Александр Опейкин / @belsat​





Следственный комитет Беларуси объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина, которые в августе 2020 года создали "Белорусский фонд спортивной солидарности, пишет Sputnik.





Напомним, в начале апреля в отношении них было возбуждено уголовное дело. Герасименю и Опейкина обвиняют в призывах к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности.





"Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина…Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СК Беларуси.





В ведомстве уточнили, что действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пять лет.















