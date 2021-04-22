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Вместо гимна РФ на Олимпиаде будет звучать Чайковский

Такое решение принял МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил Олимпийский комитет РФ (ОКР), что предложенный российской стороной фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием сборной России на Играх в Токио и Пекине, сообщает служба информации ОКР.



Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос ОКР на использование песни "Катюша" в качестве замены гимну на Играх в Токио и Пекине.

Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира - под флагом России до 16 декабря 2022 года. Использование национального гимна страны также запрещено.
Источник: ria.ru
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