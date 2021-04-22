Только не смейтесь: Захаров собрался на ЧМ за... медалями

Дмитрий Басков заявил, что «задача будет стоять самая максимальная, которую только будет возможно поставить перед национальной сборной», сославшись на амбиции ее тренера Михаила Захарова. А Сергей Костицын высказался еще конкретнее – передал слова Захарова о том, что на ЧМ команда едет за медалями, пишет Глава ФХБзаявил, что «задача будет стоять самая максимальная, которую только будет возможно поставить перед национальной сборной», сославшись на амбиции ее тренеравысказался еще конкретнее – передал слова Захарова о том, что на ЧМ команда едет за медалями, пишет Трибуна





Интересно, что в 2019-м, когда у коуча спрашивали о перспективах команды на тогда еще домашний турнир, он ответил: «Будем стараться подняться как можно выше. Когда объявят задачу, тогда и будем ориентироваться. Медали? Через 10 лет медали будут».





Разговор о максимальных целях или наградах на крупном турнире от тренера или главы федерации – явление в белхоккее далеко не новое. За последние годы такое бывало далеко не раз – и до сих пор не заканчивалось успехом.





ОИ-2010





На Олимпиаду в Ванкувер, пока последнюю для белхоккея, сборная пробилась без отбора – из-за хорошего рейтинга благодаря высоким местам на ЧМ за несколько предшествовавших лет. Их как главные тренеры команды добывали Глен Хэнлон и Курт Фрэйзер.





Незадолго до ЧМ-2009 Хэнлон вернулся на пост – и на приветственной пресс-конференции главой ФХБ Владимиром Наумовым было озвучено сразу две задачи: на самом ЧМ занять место не ниже седьмого, а вот на ОИ – выйти в полуфинал, как в 2002-м.





На мировом первенстве почти получилось – Беларусь дошла до четвертьфинала, где уступила России в упорной борьбе (3:4), и в итоговом протоколе стала 8-й. А вот на Играх не сложилось. Проблемы начались еще до поездки в Канаду – Хэнлон заодно со сборной возглавил минское «Динамо», откуда уже в октябре 2009-го был уволен.





Мотивировкой от Наумова стало то, что штабу канадца якобы не удается воспитать характер игроков. Заодно функционер заявил, что до того Хэнлон сам просил об отставке, однако это тренер опроверг. Он собирался продолжать работать в сборной, но уже в начале ноября, сославшись на моральное состояние, ушел и оттуда.





Помощник Лукашенко Геннадий Алексеенко возложил всю вину за потерю тренера за три месяца до ОИ на федерацию, Наумов парировал: «Медали завоевывают хоккеисты, а не тренеры. Состав сборной не менялся». Тогда же он подтвердил задачу попадания на ОИ в топ-4.





Тренером сборной стал Михаил Захаров, к тому моменту уже возглавлявший «националку» Украины, а Наумов в декабре внезапно покинул пост главы ФХБ. Его задачу на ОИ не выполнили и близко: смогли выиграть лишь у Германии и попали в 1/8 финала (куда выходили, собственно, восемь худших команд турнира), где уступили Швейцарии по буллитам. Захаров после эпично возмущался якобы голыми финскими хоккеистками, помешавшими нормально пользоваться раздевалкой, а выступление сборной оценил как удачное.





ЧМ-2010





Сразу после ОИ у Захарова также спросили, продолжит ли он работу со сборной Беларуси. Ответ поразил уверенностью в себе – и новой даже не задачей, а прямой позицией: «Если в Германию на чемпионат мира поеду со сборной, то привезем медаль.





Ну, по крайней мере, в четверке железно будем. Это я вам гарантирую». Однако уже через пару дней при напоминании от журналиста Захаров удивился, что сказал такое, и назвал это заявление сделанным сгоряча, обозначив другую цель – попадание в четвертьфинал.





Правда, повез сборную на ЧМ уже не Захаров – кажется, удачным выступление на ОИ счел только он сам, а Лукашенко вообще заявил, что «с такой игрой лучше было никуда вообще не ехать», после чего увольнение тренера было предсказуемым. На его место поставили сразу четырех тренеров – в равноправный квартет вошли Александр Андриевский, Андрей Гусов, Эдуард Занковец и Владимир Цыплаков.





Формально главным стал Занковец, который повторил задачу о попадании в топ-8 и никаких медалей обещать не стал. Однако и цель поменьше выполнить не удалось – датчане внезапно разгромили словаков, которым беларусы проиграли, и не пустили сборную в плей-офф.





ЧМ-2014





Несколько тренеров после Захарова были посдержаннее в ответах на вопросы о прогнозах – финн Кари Хейккиля даже говорил, что у него нет шара, показывающего будущее. Результаты же были никакими: непопадание на ОИ-2014 да три подряд 14-х места на ЧМ, прямо над пропастью вылета. За год до домашнего ЧМ-2014 в сборную решили вернуть Хэнлона.





Понятно, что на минском турнире все чиновники хотели значительно большего, чем обитание у дна, но самым смелым был прогноз все того же Наумова из 2009-го. Тогда он, представляя Хэнлона и еще только надеясь на домашний статус ЧМ, сказал: «Контракт у Хэнлона в идеале до 2014 года. Чтобы на чемпионате мира – я надеюсь, на «Минск-Арене» – сборная обязательно получила если не золотые, то серебряные медали».





Непосредственно перед ЧМ задача была упрощена до пресловутого четвертьфинала. Сборная, без Хэнлона забывшая о таких результатах, с ним все успешно вспомнила: в главном матче группы эпично одолела латвийцев, а в 1/4 на равных билась со Швецией, но с незаброшенным буллитом уступила 2:3.





ЧМ-2015





В конце 2014-го главным тренером сборной стал канадец Дэйв Льюис. Он оказался по натуре максималистом – и год за годом твердил, что беларусы идут за медалями или хотя бы за полуфиналом ЧМ.





В 2015-м Льюису, похоже, удалось зарядить игроков своей верой в успех по максимуму. На старте ЧМ беларусы уверенно обыгрывали андердогов, зацепились со Словакией (уступили только в овертайме), а затем обыграли 5:2 сборную США – впервые в истории! Неожиданный герой матча Александр Китаров после эпической победы бросил журналистам: «Вам же тренер говорил – идем за медалями. Если не верите, то это ваши проблемы».





Правда, после этого Беларусь «сгорела» России 0:7 и в итоге вышла в четвертьфинал прямиком на Канаду, которой проиграли вообще 0:9 – медалей не получилось, только ярлык «позорище» от Лукашенко. А глава ФХБ Игорь Рачковский так вовсе заявил: «Иногда вообще казалось, что нас поддерживает только «Трибуна».





ЧМ-2016





К следующему планетарному турниру Льюис начал «разогрев» сильно заранее – еще в августе 2015-го сказал: «Многие утверждают, будто я сумасшедший. Однако все равно повторюсь: наша цель – медали ЧМ. Четко осознаю: если не веришь в достижение цели, ее не добьешься».





До турнира установка не менялась – Китаров охарактеризовал ее кратко: «Что тут добавлять? Едем и выполняем». Незадолго до ЧМ Льюис подтвердил амбиции: «Год назад мы играли в четвертьфинале. В этом году я сказал игрокам, что меня подобный результат уже не устроит. Цель – не ниже полуфинала».





Однако на этот раз результат был даже не близко. Для начала Беларусь проиграла без шансов всем фаворитам – тут канадцам «сгорели» 0:8. После этого у Льюиса спросили о том, верит ли он еще в медали, на что был получен ответ: «Так понимаю, эти мои слова постоянно неправильно интерпретируют. Я не заявлял, что мы непременно приедем с медалями.





Но чтобы чего-то добиваться, нужно смотреть вверх, а не вниз». Правда, и это у сборной не получилось – она умудрилась проиграть еще и Венгрии, для которой эта победа стала первой в элитных дивизионах за 77 лет. Только в последнем матче с Францией победой удалось спастись от вылета – о плей-офф не шло и речи.





После турнира у Рачковского спросили, не была ли команда зомбирована ожиданием медалей – функционер не согласился с формулировкой: «Просто ребятам сказали, что нам это под силу. И я считаю, что Дэйв был прав, ставя высокие цели». А вот Лукашенко опять был очень недоволен – расценил выступление как «плевок в душу народа».





ЧМ-2017





Перед турниром в 2017-м Льюис не изменил себе – снова сказал о цели выиграть медали (и это после проигранной осенью 2016-го олимпийской квалификации). «Я и раньше говорил, что нужно ставить высокие цели. Если не нацелен на медали, то никогда их и не выиграешь. А если постепенно идешь к цели, то рано или поздно достигнешь ее», – пояснил тренер. А еще он заявил, что команда, которую он повезет на ЧМ, сильнейшая за время его работы.





Однако почему-то получилось так, что такой коллектив занял худшее для Льюиса на тот момент 13-е место: канадцам теперь проиграли 0:6, уступили остальным фаворитам, а потом и французам, оставшись с одним очком после пяти матчей. Благо, последние две встречи удалось выиграть и снова избежать вылета.





Рачковский еще до завершения турнира вдруг начал противоречить словам тренера о мощной команде, заявив, что в белхоккее «объективно переходное время, всегда тяжелое и болезненное». Слова же Льюиса о медалях глава ФХБ оценил как «сказанные образно, в качестве цели, к которой необходимо стремиться».





Перед ЧМ-2018 Льюис о топ-4 уже не говорил. И хорошо – а то получился бы эпик фэйл. Ведь сам тренер покинул сборную после трех стартовых поражений на турнире, а команда и без него не смогла набрать ни одного очка и вылетела в Д2.





Бонус

Лукашенко не верит, что хоккейные медали – речь, конечно, о медалях крупных турниров, а не потешных боев – случатся при его жизни. Это, между прочим, его собственный прогноз из 2014-го. Лукашенко тогда вручал награду за организацию ЧМ главе ФХБ Евгению Ворсину и припомнил, что у самих хоккеистов медалей нет.





Ворсин на это философски заметил, что время, когда Беларусь возьмет медаль ЧМ, когда-нибудь да настанет. Лукашенко же ответил по Некрасову: «Ой, Женя, жаль, в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе».