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Россиянин Герман Нестеров будет выступать за хоккейную сборную Беларуси

Нападающий "Гомеля" Герман Нестеров, отыгравший в экстралиге последние четыре сезона, выразил желание представлять национальную команду Беларуси на международной арене.

В настоящее время «рыси» оформляют ходатайство о получении игроком белорусского гражданства. Нестеров был приглашен в расположение сборной и отправится с ней в Москву, где белорусы в ближайшие два дня проведут товарищеские матчи с россиянами.

"В сборной сейчас объективно кадровый дефицит центральных нападающих. В этом сезоне Герман здорово проявил себя в экстралиге, в том числе в плей-офф, стал одним из лидеров бомбардирской гонки. Зная, что "Гомель" уже занимается оформлением паспорта, мы решили пригласить Нестерова в кэмп. Надеюсь, в матчах за нашу команду Герман будет не менее эффективен, чем в играх за "рысей". Мы дадим ему шанс в спаррингах и посмотрим на результат. Получение белорусского паспорта вовсе не гарантирует Нестерову место в самолете до Риги. Герман это понимает и готов к работе. Кроме того, есть еще ряд процессуальных моментов по линии ИИХФ, которые следует соблюсти", — приводит слова главного тренера Михаила Захарова hockey.by.

Шанс проявить себя Нестеров получит уже в ближайших спаррингах с Россией, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля.
Источник: pressball.by
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